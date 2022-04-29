Fransa’da üretici fiyatları Mart’ta aylık %4,6 arttı

Cuma, 29 Nisan 2022 14:26:56 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Mart ayında aylık %4,6 ve yıllık %24,4 arttı. Mart ayında imalat sektörü üretici fiyatları Şubat ayına kıyasla %3,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Fransa’da dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %2,6 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %1,1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %12,2 ve taşıma ekipmanı fiyatları %3,6 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Şubat ayına kıyasla %3,1 ve 2021 yılının Mart ayına kıyasla %14,9 artış kaydetti.