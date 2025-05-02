Fransa’da üretici fiyatları Mart’ta aylık %0,4 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,4 ve yıllık %1,2 düşüş kaydetti. Mart ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 artış gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda değişmezken, taşıma ekipmanı fiyatları %0,2 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1,3, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,2 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Şubat ayına kıyasla %0,1 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %0,4 artış gösterdi.