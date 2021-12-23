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Fransa’da üretici fiyatları Kasım’da aylık bazda %3 arttı

Perşembe, 23 Aralık 2021 12:26:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık bazda %3 ve yıllık bazda %16,3 arttı. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ekim ayına göre %0,5 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %10,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,6 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,5 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %9 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,3 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,4 ve 2020 yılının Kasım ayına göre %10,7 artış kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği  üretim  Fransa  |  benzer haberler »


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