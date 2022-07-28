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Fransa’da üretici fiyatları Haziran ayında aylık %1,4 arttı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 10:58:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık %1,4 ve yıllık %25 arttı. Haziran ayında imalat sektörü üretici fiyatları Mayıs ayına kıyasla %1,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,8 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %15,5 ve taşıma ekipmanı fiyatları %5,8 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mayıs ayına kıyasla %1 ve 2021 yılının Haziran ayına kıyasla %16,4 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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