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Fransa’da üretici fiyatları Eylül’de aylık bazda %1,6 arttı

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:03:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık bazda %1,6 arttı. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ağustos ayına göre %0,6 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %8,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,4 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %7,1 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,1 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %0,5 ve 2020 yılının Eylül ayına göre %9 artış kaydetti.


Etiketler: üretim  Avrupa Birliği  Fransa  |  benzer haberler »


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