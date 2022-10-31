Fransa’da üretici fiyatları Eylül ayında aylık %0,2 yükseldi

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:44:39 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık %0,2 ve yıllık %25,8 arttı. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ağustos ayına kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,4 artarken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %13,6 ve taşıma ekipmanı fiyatları %8,9 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %0,4 düşüş ve 2021 yılının Eylül ayına kıyasla %12,5 artış kaydetti.