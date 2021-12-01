Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık bazda %2,6 arttı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 10:04:44 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık bazda %2,6 ve yıllık bazda %14 arttı. Söz konusu rakamlar, kaydedilen en yüksek artışlar oldu. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları Eylül ayına göre %1,5 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %10 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %1 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,4 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %8,3 ve taşıma ekipmanı fiyatları %1,8 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %1,5 ve 2020 yılının Ekim ayına göre %10,9 artış kaydetti.