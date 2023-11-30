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Fransa’da üretici fiyatları Ekim ayında aylık yatay seyretti

Perşembe, 30 Kasım 2023 11:19:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık yatay seyrederken yıllık %1,4 düşüş kaydetti. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,2 düşerken taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,8 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,3 düşüş, taşıma ekipmanı fiyatları %3,5 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %0,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %2,7 düşüş gösterdi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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