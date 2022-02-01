Fransa’da üretici fiyatları Aralık’ta aylık bazda %1,1 arttı

Salı, 01 Şubat 2022 11:30:53 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık bazda %1,1 ve yıllık bazda %16,9 arttı. Aralık ayında imalat sektörü üretici fiyatları Kasım ayına göre sabit kalırken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %9,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,4 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,3 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %9,5 ve taşıma ekipmanı fiyatları %3,1 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Kasım ayına kıyasla değişim göstermedi ve 2020 yılının Aralık ayına göre %10,4 artış kaydetti.