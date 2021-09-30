Fransa’da üretici fiyatları Ağustos’ta aylık bazda %0,9 arttı

Perşembe, 30 Eylül 2021 11:33:07 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık bazda %0,9 arttı. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları Temmuz ayına göre %0,4 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %7,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,6 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %6,6 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,1 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,4 ve 2020 yılının Ağustos ayına göre %8,3 artış kaydetti.