﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fransa’da üretici fiyatları Ağustos ayında aylık %2,3 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 10:41:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %2,3 ve yıllık %27,7 arttı. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,5 düşerken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %13,4 ve taşıma ekipmanı fiyatları %7,3 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,4 düşüş ve 2021 yılının Ağustos ayına kıyasla %13,7 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %2,3 düştü

09 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Temmuz ayında aylık %2 arttı

31 Ağu | Çelik Haberler

Dillinger Fransa’nın ilk deniz üstü rüzgar santraline levha tedarik etti

16 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Dunkirk tesisi için iki yeni konvertör sipariş etti

10 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %1,2 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Haziran ayında aylık %1,4 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %1,2 arttı

06 Tem | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Mayıs ayında aylık %0,3 arttı

01 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan ayında %1,4 düştü

09 Haz | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Nisan’da aylık değişim göstermedi

31 May | Çelik Haberler