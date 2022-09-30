Fransa’da üretici fiyatları Ağustos ayında aylık %2,3 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 10:41:11 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %2,3 ve yıllık %27,7 arttı. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,5 düşerken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %13,4 ve taşıma ekipmanı fiyatları %7,3 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,4 düşüş ve 2021 yılının Ağustos ayına kıyasla %13,7 artış kaydetti.