Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Mayıs ayında %0,8 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mayıs ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,8 düşüş ve yıllık %0,2 artış kaydetti. Mayıs ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artış gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,1 düşerken, taşıma ekipmanı fiyatları yatay seyretti. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,3 düşüş, taşıma ekipmanı fiyatları ise %1,2 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Nisan ayına kıyasla %0,4 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %1 düşüş kaydetti.