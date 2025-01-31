Fransa’da üretici fiyatları Aralık’ta aylık %1 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1 artış ve yıllık %3,8 düşüş kaydetti. Aralık ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 düşerken, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 artış gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,3 artış kaydederken, taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,6 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,9 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,9 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Kasım ayına kıyasla %0,1 artış ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %0,4 yükseliş gösterdi.