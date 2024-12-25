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Fransa’da üretici fiyatları Kasım’da aylık %3,2 yükseldi

Çarşamba, 25 Aralık 2024 12:29:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %3,2 artış ve yıllık %5,2 düşüş kaydetti. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,5 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,4 artış kaydederken, taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,9 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,3 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,4 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,4 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %0,4 düşüş gösterdi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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