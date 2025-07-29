Fransa'dan AB çelik sektörüne kalkan olacak kapsamlı koruma planı önerisi

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci, Avrupa çelik sektörünü korumaya yönelik kritik bir adım olarak, küresel çelik kapasite fazlasının yarattığı artan risklerle mücadele etmeyi hedefleyen kapsamlı bir ticaret önlem planı önerdi. AB'nin mevcut koruma önlemleri 2026 yılının Haziran ayında sona ereceği için bu yeni öneriyle, uzun vadede sektörün rekabet gücünün ve kapasite kullanımının korunması amaçlıyor.

11 ülkeden yeşil ışık

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya dahil olmak üzere 11 AB üyesi devlet tarafından desteklenen bu öneri, mevcut koruma önlemlerinin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren daha etkili ve kapsayıcı bir sistemle değiştirilmesi için yol haritası sunuyor.

Ferracci’ye göre küresel çelik kapasite fazlası Avrupa piyasalarını bozmaya devam ediyor ve fiyatları baskılayarak yerel üreticileri tehdit ediyor. Mevcut kota sisteminin sona ermesi, sektörü savunmasız bırakacak.

Yeni çerçeveye ilişkin başlıca öneriler

Belirli bir tonaja kadar vergisiz ithalatın devam etmesiyle ticaret akışı ve yerel kapasite korunacak; kotalar aşıldığında ise mevcut önlemlere benzer vergiler, muafiyet olmadan uygulanacak. Bununla birlikte kotanın belirli bir ülke tarafından tekelleştirilmesi önlenerek, daha adil bir ticaret teşvik edilecek.

Yeni sisteme, şu anda önleme tabi olmayan demir-çelik ürünler de dahil edilerek kapsamlı bir koruma sağlanacak. Dahil edilmesi önerilen ürün kategorileri; boru ve kutu profil, taneleri yönlendirilmiş silisli sac, pik demir veya çelik granülleri, paslanmaz çekme tel, öğütücü bilyeler, rulman boruları, dövme çubuklar ve alaşımlı teller.

Zaman çizelgesi ve aciliyet

Söz konusu öneriyle, Avrupa Komisyonundan mevcut koruma önlemi 2026 yılı Haziran ayında sona ermeden çok önce yeni çerçeveyi geliştirmesi ve sunması talep ediliyor. Tercih edilen başlangıç tarihi, sorunsuz geçişin sağlanması ve piyasada aksaklık yaşanmaması için 1 Ocak 2026 olarak belirtiliyor.

Bu yeni çerçeve hakkında yorum yapan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, “Diğer üye devletleri, Avrupa Parlamentosunu ve komisyonu bu girişimi desteklemeye davet ediyoruz. Ucuz çelik ithalatının Avrupa’nın endüstriyel temelini, istihdamını ve yeşil dönüşümünü yok etmesinin önüne geçmek için tam da ihtiyacımız olan koordineli eylem bu. Aciliyet ve siyasi kararlılık şimdi her zamankinden daha kritik. Kaybedilen her gün bizi Avrupa'nın endüstriyel egemenliğinden bir adım daha uzaklaştırıyor,” ifadelerini kullandı.