Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üçüncü çeyrekte arttı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %7 düşüşle ve yıllık %6 artışla 46,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %10 düşüşle ve yıllık %19 artışla 55,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.