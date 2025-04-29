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Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üçüncü çeyrekte arttı

Salı, 29 Nisan 2025 14:34:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %7 düşüşle ve yıllık %6 artışla 46,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %10 düşüşle ve yıllık %19 artışla 55,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Fortescue 

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