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Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 2021-22 mali yılında tahminleri aştı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 10:52:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2021-2022 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren dördüncü çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %6 artışla 49,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Yılın tamamında ise şirketin demir cevheri sevkiyatları yıllık %3,7 artışla 185-188 milyon mt aralığında yer alan tahminleri aşarak 189 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Haziran çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %15 artış ve yıllık bazda %9 düşüşle 59,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin demir cevheri üretimi yılın tamamında yıllık %0,8 artışla 228,8 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı Mart çeyreğinde kaydedilen 100$/mt’a kıyasla 108$/mt seviyesine ulaştı.

Şirket 2022-2023 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 187-192 milyon mt aralığında olacağını tahmin ediyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Üretim Fortescue 

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