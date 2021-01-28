Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı mali yılın ilk yarısında rekor seviyede

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2020-2021 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ikinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %4,7 artışla 46,4 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin ilk yarıdaki demir cevheri sevkiyatı rekor seviyeye ulaşarak 90,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Aralık çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %14 ve yıllık bazda %8 düşüşle 50 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı, Eylül çeyreğinde kaydedilen 106$/mt’a kıyasla %15 artış göstererek 122$/mt seviyesine ulaştı.
Fortescue, 2020 yılı Aralık ayında ilk cevher işleme faaliyetini gerçekleştirdiğini belirtti. Şirket 2020-2021 mali yılı demir cevheri sevkiyatı tahminini 175-180 milyon mt seviyesinde tutmaya devam etti.