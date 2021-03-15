﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fortescue karbonsuz üretime geçiş hedefini güçlendirdi

Pazartesi, 15 Mart 2021 11:20:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, önceki hedefine kıyasla 10 yıl erken olmak üzere 2030 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirketin bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries Pty Ltd, Avustralya’da yeşil elektrik, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak projelerinin geliştirilmesiyle bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

Fortescue, yılda bir milyar litreden fazla dizel kullanan başlıca fosil yakıt tüketicisi olmaktan çıkıp, büyük bir temiz ve yenilenebilir enerji ihracatçısı olmaya çalışıyor.

Fortescue Future Industries, büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturmak için Tazmanya da dahil olmak üzere Avustralya’da projeler geliştiriyor. Sondaj makineleri için yakıt olarak hidrojen kullanılması ve Pilbara’da kömür olmadan demir cevherini düşük sıcaklıklarda yeşil demire dönüştürmek için yenilenebilir enerjinin kullanılması için denemeler yapılmasını içeren bu projeler, Avustralya hükümetinin de desteğiyle ulusal karbon salımını büyük ölçüde azaltmaya katkıda bulunacak.

Geçtiğimiz yıl Fortescue, 2040 yılına kadar net sıfır karbon salımı yapma hedefini açıklamıştı. Hedefe göre şirket, 2030 yılına kadar mevcut operasyonlarında karbon salımını %26 azaltacaktı.


Etiketler: Okyanusya  Avustralya  Fortescue  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Mar

BHP Billiton karbon salımını azaltmak için HBIS ile mutabakat anlaşması imzaladı
03  Mar

Rio Tinto’nun başkanı Juukan mağaralarının tahribatı nedeniyle istifa edecek
02  Mar

Rio Tinto, Tom Price demir cevheri madenini geliştirmek için Pilbara’ya yatırım yaptı
18  Şub

Fortescue’nun net kârı arttı, demir cevheri sevkiyat tahmini yükseldi
17  Şub

Rio Tinto’nun net kârı 2020’de arttı, demir cevheri rezervlerini güncelledi