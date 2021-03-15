Fortescue karbonsuz üretime geçiş hedefini güçlendirdi

Pazartesi, 15 Mart 2021 11:20:15 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, önceki hedefine kıyasla 10 yıl erken olmak üzere 2030 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirketin bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries Pty Ltd, Avustralya’da yeşil elektrik, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak projelerinin geliştirilmesiyle bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

Fortescue, yılda bir milyar litreden fazla dizel kullanan başlıca fosil yakıt tüketicisi olmaktan çıkıp, büyük bir temiz ve yenilenebilir enerji ihracatçısı olmaya çalışıyor.

Fortescue Future Industries, büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturmak için Tazmanya da dahil olmak üzere Avustralya’da projeler geliştiriyor. Sondaj makineleri için yakıt olarak hidrojen kullanılması ve Pilbara’da kömür olmadan demir cevherini düşük sıcaklıklarda yeşil demire dönüştürmek için yenilenebilir enerjinin kullanılması için denemeler yapılmasını içeren bu projeler, Avustralya hükümetinin de desteğiyle ulusal karbon salımını büyük ölçüde azaltmaya katkıda bulunacak.

Geçtiğimiz yıl Fortescue, 2040 yılına kadar net sıfır karbon salımı yapma hedefini açıklamıştı. Hedefe göre şirket, 2030 yılına kadar mevcut operasyonlarında karbon salımını %26 azaltacaktı.