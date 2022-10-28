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Fortescue Eylül çeyreğinde demir cevheri sevkiyat ve maliyetlerinde artış açıkladı

Cuma, 28 Ekim 2022 11:39:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2022-2023 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %4 düşüş, yıllık ise %4 artışla 47,5 milyon mt seviyesinde yer alarak ilk çeyrek sonuçları açısından rekor kaydettiğini açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Haziran çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %7 ve yıllık bazda %10 düşüşle 54,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan söz konusu dönemde Fortescue’nun üretim maliyetleri önceki çeyreğe göre %3, yıllık ise %16 artarak 17,69$/ıslak ton seviyesine çıktı. Bu artışta, dizel ve istihdam da dahil başlıca girdi maliyetlerinin yükselmesinin etkili olduğu belirtilirken, bu durumun dolar paritesindeki düşüşle dengelendiği ifade edildi.

Fortescue, Iron Bridge manyetit projesinin yılda 22 milyon mt %67 tenörlü konsantre manyetit üreteceğini belirtti. Projede üretimin Mart çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Şirket 2022-2023 mali yılında demir cevheri sevkiyatının, Iron Bridge’den gelecek yaklaşık 1 milyon mt da dahil 187-192 milyon mt aralığında olacağını tahmin ediyor. 

 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

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