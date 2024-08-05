Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını tamamladı, ortak girişim hedefleniyor

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Avrupa’daki bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel’in %20 hissesinin Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a (EPCG) satışını tamamladığını açıkladı.

Thyssenkrupp AG’nin CEO’su Miguel López, “EPCG’nin thyssenkrupp’un çelik biriminden hisse alması, birimin bağımsızlığına; dayanıklı, uygun maliyetli ve iklim dostu çelik üretimine yönelik önemli bir adım,” dedi. Taraflar yarı yarıya ortak girişim kurma amacıyla EPCG’nin, %30 hisse daha satın alması konusunda görüşmeler yapıyor.