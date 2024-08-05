 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Thyssenkrupp...

Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını tamamladı, ortak girişim hedefleniyor

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 10:36:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Avrupa’daki bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel’in %20 hissesinin Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a (EPCG) satışını tamamladığını açıkladı.

Thyssenkrupp AG’nin CEO’su Miguel López, “EPCG’nin thyssenkrupp’un çelik biriminden hisse alması, birimin bağımsızlığına; dayanıklı, uygun maliyetli ve iklim dostu çelik üretimine yönelik önemli bir adım,” dedi. Taraflar yarı yarıya ortak girişim kurma amacıyla EPCG’nin, %30 hisse daha satın alması konusunda görüşmeler yapıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Hüttenwerke-Krupp Mannesmann satılabilir

09 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını onayladı

27 May | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel %20 hissesini enerji şirketi EPCG’ye devredecek

29 Nis | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik birimini yıl sonuna kadar tasfiye edebilir

03 Eki | Çelik Haberler

ThyssenKrupp’un Acciai Speciali Terni tesisinin altı talibi var

30 Haz | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Terni ve VDM’nin ThyssenKrupp’a satışını onayladı

12 Şub | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Outokumpu’nun Inoxum devralımını onayladı

07 Kas | Çelik Haberler

POSCO Thyssenkrupp’un Amerika biriminden hisse almayı planlıyor

05 Eki | Çelik Haberler

Outokumpu Inoxum devralımı için bazı varlıklarını tasfiye edecek

20 Eyl | Çelik Haberler

ThyssenKrupp Steel Americas tesisleri için teklif bekliyor

22 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis