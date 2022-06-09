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Fitch Gerdau’nun kredi notunu revize etti, görünümü durağan kaldı

Perşembe, 09 Haziran 2022 15:48:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun kredi notunu BBB-’den BBB’ye çıkardığını ve görünümünü durağan olarak bıraktığını açıkladı.

Fitch kredi notundaki yükselişin şirketin borçlarındaki düşüşü yansıttığını belirtti. Şirketin aldığı yatırım yapılabilir notunun ise sağlam sermaye yapısı, uzun vadeli borç görünümü, güçlü likidite pozisyonunu, coğrafi operasyonel çeşitliliği ve değişen piyasa koşullarına hızla uyum göstermesini sağlayan elektrik ark ocaklı çelik üretiminin esnek operasyonel yapısını gösterdiği ifade edildi.

Kuruluş ayrıca Brezilya’da 2021 yılı Ağustos ayında zirve seviyelerden düşmeye başlayan çelik fiyatlarının siyasi risk, enflasyonist baskılar, sıkı para politikası ve büyümenin yavaşlaması nedeniyle bu yıl düşmeye devam ettiğini ifade etti. Fitch, Brezilya’nın yerel çelik üretiminin 2022’de %13 azalacağını ve 2023 ile 2024 yıllarında istikrar kazanacağını düşünüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Gerdau 

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