Fitch ArcelorMittal’in görünümünü pozitife çevirdi, kredi notunu aynı bıraktı

Pazartesi, 29 Mart 2021 15:49:15 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal’in görünümünü negatiften pozitife çevirdi, kredi notunu ise BB+ olarak bıraktı.

Fitch, görünümdeki bu değişimin, şirketin pandemi sırasında mali profilini korumak için gerçekleştirdiği ve borçlarını azaltmasıyla sonuçlanan kararları yansıttığını belirtti. Çelik piyasalarının beklenenden daha hızlı toparlanması ve büyüme projelerinin gerçekleştirilmesinden elde edilen gelir, Fitch’in görünümde yukarı yönlü revizyon yapmasına yol açtı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ArcelorMittal’in borç azaltma, hissedar gelirleri ve yatırım hedefleri arasında dengeli bir yaklaşımla mevcut piyasa zirvesi sırasında oluşan nakit akışını kullanmasını bekliyor. Fitch, mevcut fiyat artışlarının kısa ömürlü olmasını bekliyor, ancak fiyatlar, Avrupalı ​​çelik üreticilerinin siparişlerinin dolduğu göz önüne alındığında bu yılın ilk yarısına ilişkin sonuçları destekleyecek. Fitch, fiyatlardaki değişim hızına bağlı olarak artış olasılığı bulunmakla birlikte, ArcelorMittal’in AVFÖK’ünün 2021 yılında 9,5 milyar $’a yakın olacağını tahmin ediyor.