﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Komisyonu ArcelorMittal’in karbonsuzlaşmasına yönelik finansmanı onayladı

Pazartesi, 26 Şubat 2024 14:35:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, ArcelorMittal’in üç yüksek fırın ve dört bazik oksijen fırının faaliyette olduğu Almanya merkezli Bremen ile Eisenhüttenstadt tesislerinin karbon salımını kısmen azaltmasına yönelik Almanya hükümetinin sunduğu 1,3 milyar €’luk devlet finansmanını onayladı.

Söz konusu finansman sayesinde şirket, üç yüksek fırın ve iki bazik oksijen fırının yerini alacak üç yeni elektrik ark ocağı beraberinde bir de doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek. Doğrudan indirgeme tesisi başlangıçta gücünü doğal gazdan alacak olsa da ArcelorMittal kademeli bir şekilde düşük karbonlu yenilenebilir hidrojene, en sonunda da yalnızca yenilenebilir hidrojene geçiş yapacak.

2026 yılında devreye alınması planlanan söz konusu yeni tesislerin yeşil ham çelik üretim kapasitesi yıllık 3,8 milyon mt seviyesinde yer alacak. Bu üretim miktarı, geleneksel ve çevre kirliliğine yol açan yöntemlerle üretilen aynı miktardaki ham çeliğin yerini alacak. Projenin 16 yıllık süre zarfında karbon salımında 70 milyon mt’dan fazla düşüş sağlaması bekleniyor. ArcelorMittal ayrıca proje aracılığıyla edindiği deneyim ile bilgileri sektör ve akademi dünyasıyla paylaşmayı da taahhüt etti.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve üretimi 2023’te düştü

26 Şub | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %1,5 arttı

26 Şub | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %1,6 düştü

23 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat başında %2,64 arttı

21 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 yükseldi

21 Şub | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %5,9 arttı

20 Şub | Çelik Haberler

Kardemir önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar $ yatırım yapacak

16 Şub | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %7 yükseldi

16 Şub | Çelik Haberler