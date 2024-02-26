Avrupa Komisyonu ArcelorMittal’in karbonsuzlaşmasına yönelik finansmanı onayladı

Pazartesi, 26 Şubat 2024 14:35:37 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, ArcelorMittal’in üç yüksek fırın ve dört bazik oksijen fırının faaliyette olduğu Almanya merkezli Bremen ile Eisenhüttenstadt tesislerinin karbon salımını kısmen azaltmasına yönelik Almanya hükümetinin sunduğu 1,3 milyar €’luk devlet finansmanını onayladı.

Söz konusu finansman sayesinde şirket, üç yüksek fırın ve iki bazik oksijen fırının yerini alacak üç yeni elektrik ark ocağı beraberinde bir de doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek. Doğrudan indirgeme tesisi başlangıçta gücünü doğal gazdan alacak olsa da ArcelorMittal kademeli bir şekilde düşük karbonlu yenilenebilir hidrojene, en sonunda da yalnızca yenilenebilir hidrojene geçiş yapacak.

2026 yılında devreye alınması planlanan söz konusu yeni tesislerin yeşil ham çelik üretim kapasitesi yıllık 3,8 milyon mt seviyesinde yer alacak. Bu üretim miktarı, geleneksel ve çevre kirliliğine yol açan yöntemlerle üretilen aynı miktardaki ham çeliğin yerini alacak. Projenin 16 yıllık süre zarfında karbon salımında 70 milyon mt’dan fazla düşüş sağlaması bekleniyor. ArcelorMittal ayrıca proje aracılığıyla edindiği deneyim ile bilgileri sektör ve akademi dünyasıyla paylaşmayı da taahhüt etti.