ArcelorMittal Asturias 1 No’lu galvanizleme hattında yeni kaplamalı ürününün seri üretimine başladı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Asturias, Avilés’te bulunan 1 No’lu galvanizleme hattında alüminyum ve magnezyum içeriği yüksek ve korozyon direnci artırılmış kaplamalı çelik Magnelis’in seri üretimine başladığını açıkladı. Magnelis’in 1 No’lu hatta üretilmesi şirketin Asturias’taki söz konusu ürün hacmini iki katına çıkarmasını sağlayacak.
1 No’lu galvanizleme hattında üretilen Magnelis’in maksimum kalınlığının 2 mm’den 3,5 mm’ye çıkarılması güneş enerjisi sektöründeki müşterilerin ihtiyaç duyduğu Magnelis’in büyük bir kısmının Avilés’ten tedarik edilebileceği anlamına geliyor. Magnelis’in yerel olarak üretilmesi teslimat süresini kısaltarak nakliyeye bağlı karbon emisyonunun azalmasını sağlayacak.
ArcelorMittal 2017 yılından bu yana 2 No’lu galvanizleme hattında toplam 500.000 mt’un üzerinde Magnelis üretti.