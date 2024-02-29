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ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisindeki yeni pota ocağını ikinci çeyrekte devreye alacak

Perşembe, 29 Şubat 2024 13:51:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, Marsilya yakınlarındaki Fos-sur-Mer tesisinde 2022 yılında başlayan pota ocağı projesinin son aşamasına gelindiğini açıkladı. Ocağın yılın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Pota ocağı devreye alınınca çelik doğru sıcaklıkta ısıtılacak ve konvertör aşamasına daha büyük miktarlarda geri dönüştürülmüş çeliğin eklenmesiyle oluşan soğuma telafi edilecek. Böylece ocak Fos-sur-Mer tesisinin karbon ayak izini neredeyse %10 azaltacak.

Şirket karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %35 oranında azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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