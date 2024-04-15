﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Poland yeni kaplama hattıyla ürün portföyünü genişletecek

Pazartesi, 15 Nisan 2024 14:03:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, galvanizleme tesisinin portföyünü genişletmek amacıyla Krakow sahasında 40 milyon PLN (9,9 milyon $) yatırımla Optigal kaplama hattı kuracağını duyurdu. Bununla birlikte tavlama tesisinde de 52 milyon PLN (12,9 milyon $) yatırımla modernizasyon çalışmaları yaptığını bildirdi.

Yatırım sayesinde ArcelorMittal Poland’ın daha dayanıklı ve korozyon direnci daha yüksek çinko, magnezyum ve alüminyum kaplamalı çelik ürünleri üretebileceği belirtildi. Söz konusu ürünlerin inşaat sektöründe talep gördüğü vurgulandı.

Öte yandan şirketin yeni ürünlerin üretimine başlamak için soğuk haddehanesini modernize edeceği ifade edildi. Ayrıca yatırım kapsamında galvanizleme banyosu, yardımcı tesisler, havalandırma ve elektrik sistemleri de kurulacağı eklendi.

Söz konusu hattın inşasının 2025 yılında tamamlanması ve üretime 2026 yılında başlaması planlanıyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

11 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland yüksek fırından çıkan ısıyı yeniden kullanacak

17 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland kok tesisini yenileyecek

31 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını yenileyecek

24 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Krakow tesisine 130 milyon € üzerinde yatırım yapacak

08 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland ray projesini yeniden başlatıyor

11 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Polonya’daki tesisinde yeni pota ocağını devreye aldı

14 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, yeni pulverize kömür enjeksiyon tesisini devreye aldı

27 Mar | Çelik Haberler

CEO Mittal: Gelişmiş ekonomiler 2015’e kadar kriz öncesi seviyelerine dönemeyecek

16 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

11 Ağu | Çelik Haberler