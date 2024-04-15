ArcelorMittal Poland yeni kaplama hattıyla ürün portföyünü genişletecek

Pazartesi, 15 Nisan 2024 14:03:17 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, galvanizleme tesisinin portföyünü genişletmek amacıyla Krakow sahasında 40 milyon PLN (9,9 milyon $) yatırımla Optigal kaplama hattı kuracağını duyurdu. Bununla birlikte tavlama tesisinde de 52 milyon PLN (12,9 milyon $) yatırımla modernizasyon çalışmaları yaptığını bildirdi.

Yatırım sayesinde ArcelorMittal Poland’ın daha dayanıklı ve korozyon direnci daha yüksek çinko, magnezyum ve alüminyum kaplamalı çelik ürünleri üretebileceği belirtildi. Söz konusu ürünlerin inşaat sektöründe talep gördüğü vurgulandı.

Öte yandan şirketin yeni ürünlerin üretimine başlamak için soğuk haddehanesini modernize edeceği ifade edildi. Ayrıca yatırım kapsamında galvanizleme banyosu, yardımcı tesisler, havalandırma ve elektrik sistemleri de kurulacağı eklendi.

Söz konusu hattın inşasının 2025 yılında tamamlanması ve üretime 2026 yılında başlaması planlanıyor.