Acciaierie d'Italia’nın dışardan yönetilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor

Cuma, 16 Şubat 2024 12:22:24 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d'Italia’nın (ADI) dışardan yönetilmesine ilişkin Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile devlete ait yatırım kuruluşu Invitalia arasındaki tartışmalar sürüyor.

İtalya hükümeti ArcelorMittal’in şirketteki hisselerini elden çıkarma kararı almasının ardından Invitalia aracılığıyla dışardan yönetilmesine ilişkin kararını sürdürürken, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere kararını değiştiren ArcelorMittal şirketin azınlık hissedarı olmak istediğini bildirmişti. Öte yandan şirket “İtalya hükümetinin kararına göre hareket edeceğini” de ifade etti.

Birkaç gün önce İtalyan bir gazeteye verdiği röportaj sırasında ADI’nın CEO’su Lucia Morselli, zor bir dönemden geçse de şirketin hala üretken olduğunu söyledi. Morselli şirketin “Covid, Ukrayna’daki savaş, hükümetin enerji maliyetlerine destek vermemesi […] ve Süveyş Kanalı krizinden etkilendiğini,” belirtti.

Buna ek olarak Morselli 2023 yılında yaklaşık 3 milyon mt ham çelik üreten Acciaierie d’Italia’nın bu üretimin 2,5 milyon mt’unu sattığını ve 1 milyon mt’unu stokladığını ifade etti. Şirketin toplam 3,1 milyar € borcu olduğundan asıl sıkıntının nakit akışı olduğu belirtildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu durum doğal gaz temininin ve dolayısıyla tesisin üretiminin kesintiye uğramasına neden olabilir.