ArcelorMittal ve Polmotors otomotiv tedarik zincirindeki emisyonu azaltmak için iş birliği yapıyor

Cuma, 05 Nisan 2024 11:27:47 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Europe - Flat Products, metal şekillendirme ve otomotiv parçaları montajı konusunda hizmet veren Polonyalı şirket Polmotors ile otomotiv tedarik zincirindeki karbon emisyonunun azaltılması ve ArcelorMittal’in XCarb® çözümlerinin kullanımına yönelik mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma, iki şirket arasında uzun süredir devam eden ortaklığı güçlendirmenin yanı sıra uzun vadeli bir tedarik ilişkisi yaratarak ortaklığın kapsamını da genişletiyor. Şirketler, Kapsam 3 emisyonlarını azaltmanın yollarını araştıracak ve düşük karbonlu ürünlerde geri dönüştürülmüş çelik kullanımını artırmaya ve test etmeye odaklanacak.

ArcelorMittal Avrupa’daki karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %35 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.