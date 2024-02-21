İtalya hükümeti Acciaierie d’Italia için dışardan yönetim atadı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 11:45:39 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan hükümeti devlete ait yatırım kurumu Invitalia’nın talebi üzerine İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’ya(ADI) dışardan yönetim atadığını açıkladı. Böylece şirketin kontrolü mevcut hissedarları Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Invitalia’dan hükümetin atadığı komisyon üyelerine geçti.

Sonuç olarak ArcelorMittal’in ADI’de 2018 yılından bu yana süren hükmü sona erdi. Son tartışmalarda şirket iki hissedarın ADI’ye yaptığı sermaye yatırımları arasındaki farkı gidermek için önerilerde bulunmuştu. Taraflar şartlar üzerinde anlaşamayınca ArcelorMittal ADI’deki hisselerini Invitalia’ya satmayı da teklif etti ancak bu teklif de kabul edilmedi.