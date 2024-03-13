ArcelorMittal Fransız Vallourec’ten hisse satın aldı

Çarşamba, 13 Mart 2024 11:58:03 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMitttal, boru piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Fransa merkezli çelik boru üreticisi Vallourec’ten yaklaşık 955 milyon € karşılığında %28,4 hisse aldığını açıkladı. Satın alma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Ancak ArcelorMittal, şirketin kalan hisselerini devralmak için teklif göndermeyi planlamıyor.

Stratejik pazarlar olan ABD ve Brezilya’da üretim merkezleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Vallourec’ten hisse devralımının ArcelorMittal açısından oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “Yüksek katma değerli çelik boru üretimi yapan Vallourec’in Brezilya ve ABD piyasalarındaki konumu güçlü. Bununla birlikte birinci kalite boru çözümleri sunan bir şirket olarak enerji geçişi, hidrojen, karbon yakalama ve depolama ve jeotermal uygulamalar açısından da kritik bir rol üstleniyor. Ayrıca karbon ayak izi nispeten düşük,” açıklamasını yaptı.

Vallourec’in haddeleme kapasitesi yıllık 2,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.