Finlandiya yaptırıma tabi Rusya çıkışlı yapısal çelik taşıyan gemiyi alıkoydu

Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak tarihinde Helsinki ve Tallinn arasındaki deniz altı veri kablolarına hasar verdiği gerekçesiyle alıkonulan Fitburg adlı geminin kargo incelemesi sonrasında Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımları ihlal edecek şekilde Rusya çıkışlı yapısal çelik taşıdığı teyit edildi.

Nihai destinasyonu İsrail olan geminin Kantvik Limanı’nda demirli olduğu belirtildi. Yetkililer söz konusu yapısal çeliğin ayrıntılı bir inceleme sırasında tespit edildiğini, bu incelemeden önce yapılan ön değerlendirmelerin de kargonun Rusya’dan belirli çelik ürünlerinin ithalatını yasaklayan AB yaptırımlarına tabi olabileceğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Helsinki’deki Rusya Büyükelçiliği, ek bilgi talep ettiğini ve gemide bulunan kendi vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre Rus diplomatlar Fin yetkililerle temasa geçerek büyükelçiliğin yetki sınırları dahilinde destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.