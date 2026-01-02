 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Finlandiya...

Finlandiya yaptırıma tabi Rusya çıkışlı yapısal çelik taşıyan gemiyi alıkoydu

Cuma, 02 Ocak 2026 15:48:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak tarihinde Helsinki ve Tallinn arasındaki deniz altı veri kablolarına hasar verdiği gerekçesiyle alıkonulan Fitburg adlı geminin kargo incelemesi sonrasında Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımları ihlal edecek şekilde Rusya çıkışlı yapısal çelik taşıdığı teyit edildi.

Nihai destinasyonu İsrail olan geminin Kantvik Limanı’nda demirli olduğu belirtildi. Yetkililer söz konusu yapısal çeliğin ayrıntılı bir inceleme sırasında tespit edildiğini, bu incelemeden önce yapılan ön değerlendirmelerin de kargonun Rusya’dan belirli çelik ürünlerinin ithalatını yasaklayan AB yaptırımlarına tabi olabileceğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Helsinki’deki Rusya Büyükelçiliği, ek bilgi talep ettiğini ve gemide bulunan kendi vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre Rus diplomatlar Fin yetkililerle temasa geçerek büyükelçiliğin yetki sınırları dahilinde destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği 

Benzer Haber ve Analizler

Outokumpu, SKDM için önerilen düzeltmeleri desteklese de daha fazla iyileştirme yapılmasını istiyor

19 Ara | Çelik Haberler

SSAB, Fives teknolojisiyle tav fırınlarını modernize edecek

25 Kas | Çelik Haberler

Outokumpu’nun net zararı 2025’in Ocak-Eylül ayında yükseldi, ABD'ye 45 milyon $ değerinde yatırım planlanıyor

30 Eki | Çelik Haberler

Outokumpu ve Boston Metal karbonsuz metal üretimi için iş birliği yapacak

10 Eyl | Çelik Haberler

Metso Finlandiya ile İsveç’teki yükleme ve nakliye birimini elden çıkarmayı düşünüyor

06 Ağu | Çelik Haberler

Outokumpu 2025’in ilk yarısı ve ikinci çeyreğinde net zarar kaydetmeye devam etti

01 Ağu | Çelik Haberler

Blastr Green Steel yeşil çelik projesinin imar planı için onay aldı

14 May | Çelik Haberler

Outokumpu ilk çeyrekte yine net zarar açıkladı

09 May | Çelik Haberler

Tenova ve Coolbrook karbonsuz çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

16 Nis | Çelik Haberler

Blastr Green Steel’in Finlandiya’daki yeni tesisi çevre izni aldı

19 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis