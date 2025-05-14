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Blastr Green Steel yeşil çelik projesinin imar planı için onay aldı

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 10:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveç merkezli Blastr Green Steel tarafından yapılan açıklamada Inkoo Belediye Meclisinin, şirketin düşük karbonlu çelik projesini hayata geçireceği Joddböle sanayi bölgesine yönelik imar planını onayladığı duyuruldu. Bununla birlikte Blastr, sanayi bölgesindeki arazi sahipleri ve Inkoo Belediyesi ile arazi kullanım sözleşmesi imzaladığını da bildirdi.

İmar planı, Blastr’ın düşük karbonlu çelik ve hidrojen tesislerinin inşasının yanı sıra diğer sanayi faaliyetlerine de olanak tanıyacak. Akabinde şirket, Inkoo projesi için ruhsat sürecini başlatacak.

Öte yandan Blastr, Inkoo Belediyesi ve arazi sahipleri olan Fortum, Inkoo Shipping, Rudus ve Ulusal Acil Durum Tedarik Ajansı arasında imzalanan arazi kullanım sözleşmesi kapsamında taraflar, sanayi bölgesinin altyapı maliyetleri için toplam 10,4 milyon € tahsis edecek. Blastr ise maliyetlerin 6,5 milyon €’dan fazlasını üstlenecek.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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