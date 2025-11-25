SSAB, Fives teknolojisiyle tav fırınlarını modernize edecek

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group, Finlandiya’daki Raahe tesisindeki tav fırınlarında eskiyen kontrol sistemlerinin yenilenmesi, üretim otomasyonunun artırılması ve gelişmiş veri odaklı izleme araçlarının devreye alınması için İsveçli özel çelik üreticisi SSAB ile anlaştığını açıkladı.

SSAB gelişmiş kontrol sistemlerine geçiş yapıyor

Fives’e göre modernizasyon projesinin merkezinde gelişmiş bir ısı düzenleyici içeren yeni nesil kontrol sisteminin uygulanması yer alıyor. Bu dijital çözümün tav fırınlarında ısının hassas ve otomatik şekilde kontrol edilmesini sağlayarak elle müdahaleyi azaltması ve fırınların performansını artırması bekleniyor.

Gerçek zamanlı gösterge kontrolü için akıllı takip uygulaması

Fives üretim sırasında takip sürecini geliştirmek için ısı düzenleyiciden gelen operasyonel verileri bir araya getiren bir akıllı takip platformunu da entegre edeceğini açıkladı. Akıllı takip platformu gerçek zamanlı performans göstergeleri sağlayacak, kalite kontrolünü destekleyecek, erken aşamada anormallikleri tespit edecek ve bakım ihtiyaçlarını tespit edecek. Fives fırın takip süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle hem üretim istikrarını hem de ekipman güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fives yenileme projesinin tamamını üretimi durdurmadan on iki aylık bir süre içinde gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.