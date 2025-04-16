Tenova ve Coolbrook karbonsuz çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, karbonsuz demir, çelik ve diğer metallerin üretiminde Finlandiya merkezli dönüşümcü mühendislik ve teknoloji şirketi Coolbrook ile teknolojilerini entegre eden ortak çözümler geliştirmek üzere stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler başlangıçta Coolbrook’un RotoDynamic Heater™ (RDH) teknolojisini geliştirerek demir, çelik ve genel olarak metal sektörlerindeki yüksek sıcaklıkta ısıtma süreçlerinde fosil yakıtların yerini temiz elektriğin almasını sağlayacak. Söz konusu teknolojinin gelişimi tamamlandığında Tenova ve Coolbrook, iş birliğini metal sektöründeki diğer uygulamalara taşımayı planlıyor.

Coolbrook, yılda 2,4 milyar tondan fazla karbon emisyonunu azaltma potansiyeli olan RDH teknolojisini 2030 yılına kadar bir sektör standardı haline getirmeyi hedefliyor.