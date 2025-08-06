Metso Finlandiya ile İsveç’teki yükleme ve nakliye birimini elden çıkarmayı düşünüyor

Finlandiya merkezli önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, ölçeklendirilebilir ve finansal açıdan güçlü segmentlere odaklanma hedefi doğrultusunda Finlandiya ve İsveç’teki yükleme ve nakliye birimini elden çıkarmayı düşündüğünü duyurdu.

110 çalışan etkilenebilir

Yapılan açıklamada ağırlıklı olarak madencilik ve agrega uygulamaları için kamyon kasası, kepçe ve alet üretimi gerçekleştiren yükleme ve nakliye biriminin şirket dışı bir kuruluşa satılabileceği ifade edildi. Uygun bir alıcı bulunamaması halinde ise faaliyetlerin kademeli olarak sonlandırılabileceği paylaşıldı.

Yeniden yapılandırma planının, Finlandiya’nın Kokkola ve Kalajoki ile İsveç’in Luleå kentlerindeki operasyonlarda istihdam edilen yaklaşık 110 çalışanı etkileyebileceği dile getirildi. Her iki ülkede de yerel iş kanunlarına uygun olarak görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.

“Yeni yönetim altında en yüksek değer elde edilebilir”

Metso, bu kararın uzun vadeli kârlılığını ve küresel ölçeklendirilebilirliğini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, yükleme ve taşıma biriminin potansiyeli olduğunu ancak bu potansiyelin yeni yönetim altında daha iyi ortaya çıkarılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Açıklamada, “Yeni yönetimin, operasyonların değerini ve gelecekteki potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceğine inanıyoruz. Satın alımla ilgilenen tarafları belirlemek için aktif olarak çalışacağız,” ifadelerine yer verildi.