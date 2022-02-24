Ferrexpo’nun Ukrayna’nın merkezindeki operasyonları devam ediyor, çalışanların güvenliğine öncelik verilecek

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Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, Ukrayna hükümetinin Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına girdiğini resmi olarak açıklamasının ardından ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Şirket gelişmeleri değerlendirmeye devam ettiğini ve çalışanlarının güvenliğine öncelik vereceğini söyledi. Ferrexpo’nun Ukrayna’nın merkezinde bulunan Horishni Plavni şehrinin yakınındaki madencilik ve işleme tesisleri şu anda faaliyet göstermeye devam ediyor. Ancak hükümet demir yolu taşımacılığını askıya aldı.