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Ferrexpo geçici duruşun ardından peletleme hattını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 14:52:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo operasyonları hakkında açıklamada bulundu.

Buna göre, şirket Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle 11 Ekim tarihinde üretimini geçici olarak askıya almasının ardından bir peletleme hattını yeniden devreye aldı. Bu da şirketin stoklarındaki ürünle birlikte mevcut müşterilerin siparişlerini karşılamasını sağlayacak.

2022 yılının dördüncü çeyreğinde devlete ait elektrik şebekesinde yaşanan kesintiler ve süregelen istikrarsızlık sonucunda, şirket söz konusu dönemde yaklaşık 300.000 mt pelet üretti. Bu nedenle şirketin 2022 yılında toplam pelet üretiminin yaklaşık 5,9-6,0 milyon mt olması bekleniyor.

Üretim kesintilerine rağmen, Ferrexpo’nun dördüncü çeyrekte gerçekleştirdiği sevkiyatlar ayda yaklaşık 250.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ukrayna BDT Üretim Ferrexpo 

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