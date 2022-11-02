Ferexpo Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği son saldırının ardından üretime kısmen yeniden başladı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:14:39 (GMT+3) | İstanbul

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle 11 Ekim tarihinde üretimini geçici olarak askıya almasının ardından operasyonları hakkında açıklamada bulundu.

Buna göre, onarım çalışmaları şirketin Ukrayna’nın merkezindeki üretiminin kısmen yeniden başlamasını sağlayacak kadar ilerledi. Ancak şirketin operasyonlarına tedarik edilen enerji sınırlı seyrediyor, bu da üretim maliyetini etkiliyor.

Ferrexpo şu anda müşterilerine yönelik ürün tedarikini sürdürmek için stoklarını azaltmaya odaklandığını bildirdi. Şirket stoklarında müşteri talebini karşılamak için yeterli miktarda ürün bulunduğunu ifade etti.