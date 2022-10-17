Ferexpo Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği son saldırı nedeniyle üretimini geçici olarak askıya aldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 12:21:34 (GMT+3) | İstanbul

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo geçtiğimiz hafta Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından operasyonları hakkında açıklamada bulundu.

Buna göre, devletin elektrik alt yapısının füze saldırıları sonucunda zarar gördüğü bildirildi. Elektriğin tekrar sağlanması için kritik ekipmanlara öncelik verildiğinden, şirketin operasyonlarına tedarik edilen enerji sınırlı. Dolayısıyla şirket üretimini geçici olarak askıya aldı.

Ferrexpo’nun CEO’su Jim North, “Dün (10 Ekim) yaşanan olaylar Ukrayna’daki başlıca şehirlere verdiği büyük zararın yanı sıra, faaliyetlerimiz ve yerel halka temin edilen elektriğin kesilmesine neden oldu. İstihdamımız ve halkın güvenliği için kritik bölgelere elektrik temin edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz,” dedi.

Ferrexpo, stoklarında hedeflenen satış tonajını karşılamaya yetecek kadar ürünü bulunduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın ilk dokuz ayında Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %32 düşüşle 5,72 milyon mt olurken, pelet üretimi yıllık %31 düşüşle 5,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.