Feralpi Almanya’daki tesisinde hidrojen kullanımını araştırıyor

Perşembe, 18 Ocak 2024 14:10:15 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un CEO’su Giovanni Pasini şirketin Almanya’daki çelik üretim sürecine yeşil hidrojeni entegre etmeyi planladığını açıkladı. Ancak bu girişimin şirketin genel merkezinin bulunduğu İtalya, Brescia’da uygulanması henüz planlanmıyor.

Meissen sanayi bölgesinde enerji ve hidrojene dayalı bir ittifak kurmak için bölgedeki diğer şirketlerle iş birliği yapan ve Riesa’da bulunan Feralpi Stahl tesisi projenin odak noktası olacak. Söz konusu sanayi merkezi yılda 1,2 TWh (Saksonya’nın toplam tüketiminin %8’i) elektrik tüketiyor.

Giovanni Pasini iş birliği yapılan şirketlerde doğal gazın hidrojenle değiştirilmesinin yaklaşık 220.000 mt karbon tasarrufu sağlayabileceğini vurguladı. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri ve hidrojen altyapısı inşasını gerektiren bu geçişin ancak 2027 yılından itibaren uygulanması bekleniyor.

Yeşil hidrojen kullanımı İtalya için uzak bir ihtimal gibi görünse de Pasini, Almanya’da deniz üstü rüzgâr santralleri sayesinde ülkede yenilenebilir enerji potansiyelinin fazla olduğunun altını çizdi. Bu potansiyel endüstriyel süreçlerde metanın yerini alacak yeşil hidrojenin verimli ve ekonomik bir şekilde üretilmesi için önemli bir ön koşul olarak görülüyor.