Fenix ​​Resources’ın Shine madeni ilk sonuçlarını verdi, üretim ve sevkiyatlar sertçe yükseldi

Avustralya merkezli Fenix ​​Resources Limited geçtiğimiz yılın 31 Aralık tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık döneminde şirket Iron Ridge madeninde bir önceki çeyreğe kıyasla %30,2 düşüşle yaklaşık 324.500 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Aralık çeyreğinde şirket ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden bir önceki çeyreğe kıyasla %1,9 artışla 352.792 wmt demir cevheri sevk etti. Ekim-Aralık döneminde 155.425 wmt parça cevher ve 197.367 wmt toz cevherden oluşan altı kargo satıldı.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin yeni Shine madeninde üretim ve sevkiyatlar başladı. Shine madeninde yapılan 317.000 wmt demir cevheri üretimi ve toplam dört kargoda 240.788 wmt sevkiyatla birlikte şirketin Ekim-Aralık çeyreğinde toplam demir cevheri ve sevkiyatları çeyreklik bazda sırasıyla %37,9 ve %71,6 artışla 651.500 wmt ve 593.580 wmt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte genellikle %64,9 tenörlü toz cevher ve %65,9 tenörlü parça cevher sevk edilirken, bir önceki çeyrekte %64,1 tenörlü toz cevher ve %63,2 tenörlü parça cevher sevkiyatı gerçekleştirilmişti.