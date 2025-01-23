 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fenix...

Fenix ​​Resources’ın Shine madeni ilk sonuçlarını verdi, üretim ve sevkiyatlar sertçe yükseldi

Perşembe, 23 Ocak 2025 10:50:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli Fenix ​​Resources Limited geçtiğimiz yılın 31 Aralık tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık döneminde şirket Iron Ridge madeninde bir önceki çeyreğe kıyasla %30,2 düşüşle yaklaşık 324.500 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Aralık çeyreğinde şirket ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden bir önceki çeyreğe kıyasla %1,9 artışla 352.792 wmt demir cevheri sevk etti. Ekim-Aralık döneminde 155.425 wmt parça cevher ve 197.367 wmt toz cevherden oluşan altı kargo satıldı.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin yeni Shine madeninde üretim ve sevkiyatlar başladı. Shine madeninde yapılan 317.000 wmt demir cevheri üretimi ve toplam dört kargoda 240.788 wmt sevkiyatla birlikte şirketin Ekim-Aralık çeyreğinde toplam demir cevheri ve sevkiyatları çeyreklik bazda sırasıyla %37,9 ve %71,6 artışla 651.500 wmt ve 593.580 wmt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte genellikle %64,9 tenörlü toz cevher ve %65,9 tenörlü parça cevher sevk edilirken, bir önceki çeyrekte %64,1 tenörlü toz cevher ve %63,2 tenörlü parça cevher sevkiyatı gerçekleştirilmişti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bir miktar attı, tatil sonrasına yönelik temkinli iyimserlik hâkim

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Ocak 2025

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yatay seyretti

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin Türkiye’den ithal bazı ürünlere indirimli vergi uygulayacak

22 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Ocak 2025

22 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 22 Ocak 2025

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2024 yılında üretimini artırdı

22 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Ocak 2025

21 Oca | Hurda ve Hammadde

Chhattisgarh eyaleti hükümeti dört demir cevheri bloku için teklif toplamaya başladı

21 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ocak 2025

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis