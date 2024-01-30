Fenix ​​Resources’ın demir cevheri üretimi Aralık çeyreğinde hafifçe düştü, satışları arttı

Salı, 30 Ocak 2024 10:09:24 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Fenix ​​Resources Limited geçtiğimiz yıl 31 Aralık tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık döneminde şirket bir önceki çeyreğe kıyasla %3,5 düşüşle yaklaşık 355.000 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Aralık çeyreğinde şirket ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden bir önceki çeyreğe kıyasla %0,8 artışla 353.376 wmt demir cevheri sevk etti. Ekim-Aralık döneminde 207.056 wmt parça cevher ve 146.320 wmt toz cevherden oluşan altı kargo satıldı.

Söz konusu çeyrekte genellikle %63,1 tenörlü toz cevher ve %64,2 tenörlü parça cevher sevk edilirken, bir önceki çeyrekte %63,4 tenörlü toz cevher ve %64,7 tenörlü parça cevher sevkiyatı gerçekleştirilmişti.