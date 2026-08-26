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Fenix Resources'ın demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılında %83 arttı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 10:14:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Fenix Resources, artan madencilik ve nakliye kapasitesinin yanı sıra entegre madenden limana operasyonlarındaki koordinasyonun iyileşmesiyle, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren mali yılda demir cevheri sevkiyatlarının yıllık %83 artışla 4,4 milyon mt ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %87 artarak 589,7 milyon A$ seviyesine çıkarken, AVFÖK değeri %49 artışla 80,7 milyon A$ oldu. Fenix'in net kârı %128 artarak 12,3 milyon A$ seviyesine ulaşırken, işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı 95,9 milyon A$ olarak kaydedildi. Şirketin mali yıl sonundaki nakit mevcudu ise 81 milyon A$ seviyesinde yer aldı.

Fenix 3,98 milyon mt demir cevheri üretirken, 4,42 milyon mt demir cevheri taşıdı. Bu tonajlar yıllık bazda sırasıyla %53 ve %74 artışa işaret etti. Şirketin C1 nakit maliyeti önceki mali yılda kaydedilen 72,80 A$/mt seviyesinden 73,70 A$/mt seviyesine yükselirken, ortalama demir cevheri fiyatı 146,80 A$/dmt (kuru metrik ton) oldu.

Fenix Resources'ın parça demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılında yıllık %84 artışla 1,99 milyon mt seviyesine çıkarken, toz cevher sevkiyatları %82 artarak 2,41 milyon mt oldu.

Şirket, Beebyn-W11 madeninin faaliyete alınmasının ve 290 milyon mt rezerve sahip Weld Range demir cevheri projesine ilişkin madencilik haklarının edinilmesinin büyüme stratejisini güçlendirdiğini belirtti. Fenix, 2027-28 mali yılına kadar yıllık üretimini 6 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflerken, devam eden fizibilite çalışması kapsamında uzun vadede yıllık 10 milyon mt üretim kapasitesine ulaşma olasılığını değerlendiriyor.

Fenix, 2026-27 mali yılında demir cevheri satışlarının 4,7-5,3 milyon mt, C1 nakit maliyetinin ise bazında 70-80 A$/mt FOB Geraldton aralığında yer almasını bekliyor. Şirketin Beebyn Hub'daki yıllık 5 milyon mt kapasiteli yeni kırma ve işleme tesisinin yeni mali yılın ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Mali Sonuçlar 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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