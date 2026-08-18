BHP'nin 2025-26 mali yılı kârı rekor demir cevheri sevkiyatları ve güçlü metalürjik kömür performansıyla arttı

Avustralyalı madencilik şirketi BHP, yüksek bakır, demir cevheri ve metalürjik kömür fiyatlarının yanı sıra güçlü üretim miktarları ve disiplinli maliyet yönetiminin desteğiyle 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren mali yılda net kârının yıllık %9 artışla 9,8 milyar $ seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde BHP'nin satış gelirleri yıllık %15 artışla 58,8 milyar $ seviyesine çıkarken, ana kârı %30 artışla 13,2 milyar $ oldu. Şirketin ana AVFÖK değeri %27 artışla 32,9 milyar $ seviyesine yükselirken, ilgili marj altı puan artarak %59'a ulaştı.

BHP'nin net işletme nakit akışı %17 artışla 21,8 milyar $ ve serbest nakit akışı %83 artışla 9,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirketin sermaye ve arama harcamaları %5 artışla 10,3 milyar $ olurken, net borcu bir önceki yıl kaydedilen 12,9 milyar $ seviyesinden 8,7 milyar $ seviyesine geriledi.

WAIO'nun demir cevheri üretimi rekor seviyeye ulaştı

BHP'nin toplam demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 264,7 milyon mt seviyesine yükseldi. Western Australia Iron Ore'un (WAIO) üretimi 256,9 milyon mt seviyesinde genel olarak değişmezken, şirketin maden, demir yolu ve liman faaliyetlerindeki güçlü performans sayesinde toplam üretim rekor seviye olan 291,2 milyon mt'a ulaştı.

Demir cevheri segmentinin ana AVFÖK değeri %1 artışla 14,5 milyar $ seviyesine yükselerek grubun toplam ana AVFÖK değerinin %43'ünü oluştururken, segmentin AVFÖK marjı %61 seviyesinde yer aldı. WAIO'nun ortalama demir cevheri fiyatı %3 artışla 84,56$/mt seviyesine çıkarken, birim maliyeti ağırlıklı olarak kur hareketleri ve yüksek yakıt fiyatları nedeniyle %6 artışla 19,66$/mt oldu.

BHP, 2026-27 mali yılında WAIO'nun 253-264 milyon mt'luk üretimi dahil olmak üzere toplam demir cevheri üretiminin 260-272 milyon mt aralığında yer almasını bekliyor. Şirket, WAIO'nun üretimini 2027-28 mali yılının dördüncü çeyreğinden itibaren yıllık 305 milyon mt seviyesinin üzerinde tutmayı ve birim maliyetlerini 2028-29 mali yılında 19$/mt'un altına düşürmeyi planlıyor. Kısa süre önce onaylanan Ministers North madeninin tam kapasiteye ulaştığında yıllık yaklaşık 20 milyon mt üretim katkısı sağlaması bekleniyor.

BHP Mitsubishi Alliance (BMA) biriminin metalürjik kömür üretimi ise yıllık %3 artışla 18,6 milyon mt olurken, yüksek gerçekleşen fiyatlar ve satış miktarlarının desteğiyle ana AVFÖK değeri %19 artışla 700 milyon $ seviyesine yükseldi. BHP'nin ortalama metalürjik kömür fiyatı %8 artışla 210,21$/mt seviyesine çıkarken, BMA'nın birim maliyeti %5 artışla 134,05$/mt oldu.

BHP, BMA'nın üretiminin 2026-27 mali yılında 18,5-20,5 milyon mt aralığında ve birim maliyetlerinin 126-137$/mt seviyesinde yer alacağını öngörüyor. Şirket, orta vadede BMA'nın yıllık üretimini 43-45 milyon mt seviyesine yükseltmeyi ve birim maliyetlerini 120$/mt'un altına düşürmeyi hedefliyor.

BHP faaliyet kaynaklı emisyon azaltım hedefinde ilerliyor

Sürdürülebilirlik alanında BHP'nin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları 2025-26 mali yılında 2019-20 mali yılı baz seviyesinin %33 altında gerçekleşti. Şirket, bu emisyonları 2029-30 mali yılına kadar söz konusu baz seviyeye kıyasla en az %30 azaltma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ederken, işlettiği varlıklarda tüketilen elektriğin yaklaşık %80'i halihazırda yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Sonuçları değerlendiren BHP CEO'su Brandon Craig, 2025-26 mali yılının şirket için güçlü bir yıl olduğunu belirterek WAIO'nun rekor demir cevheri üretimi ve sevkiyatlarına, bakır üretiminin üst üste ikinci kez yaklaşık iki milyon mt seviyesinde gerçekleşmesine ve kömür faaliyetlerindeki güçlü performansa dikkat çekti. BHP'nin portföyünün büyük kısmında beklentilerini karşıladığını veya aştığını vurgulayan Craig, operasyonel performansın daha da iyileştirilmesi, büyüme projelerinin hayata geçirilmesi ve hissedarlar için güçlü getiri sağlanması yönündeki fırsatlara işaret ederek, “BHP önümüzdeki döneme oldukça hazırlıklı,” dedi.