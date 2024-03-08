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Fenix ​​Resources Twin Peaks projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Cuma, 08 Mart 2024 10:47:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Fenix ​​Resources Limited, Batı Avustralya’nın Murchison bölgesinde bulunan Twin Peaks Direct Shipping Iron Ore projesinden ilk ticari demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı. İlk kargoda 59.275 mt %60 üzeri tenörlü parça demir cevheri yer aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında şirket Twin Peaks Direct Shipping Iron Ore projesinden 500.000 mt’a kadar yüksek kalite hematit demir cevheri satın alma ve ihraç etme hakkı için yerel demir cevheri şirketi 10M Pty Ltd ile 24 aylık bağlayıcı bir anlaşma imzalamıştı.

Açıklamaya göre Twin Peak projesinden çıkan ürünler Fenix’in demir cevheri üretimini ve gelirini artıracak. Fenix ​​Resources madencilik, nakliye ve lojistik kapasitelerini kullanmak üzere ülkenin orta ve batı bölgelerindeki fırsatları kovalamaya devam ettiğini belirtti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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