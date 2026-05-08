Assofermet Acciai: Zayıf talep ve jeopolitik belirsizlik İtalya çelik piyasası üzerinde baskı oluşturuyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in yayımladığı son aylık piyasa raporuna göre İtalya çelik piyasası, uluslararası krizlerin seyrinden ve en azından kısa vadede diplomatik çözümlere yönelik somut beklentilerin olmamasından etkilenerek yaygın güvensizlik ve ciddi endişe ortamında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Yassı mamul segmentinde birlik, askeri gerilimler ile ABD’nin henüz dengeye kavuşmamış korumacı politikalarının birleşiminin Avrupa imalat sektöründeki son kullanıcı talebinde yavaşlamaya yol açtığını belirtti. Piyasa ayrıca Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ekonomik etkisine ilişkin belirsizliklerden ve mevcut kotalarda %47’lik düşüş ile çeyrek dönemlik kotayı aşan tonajlar için uygulanan verginin iki katına çıkarılmasını öngören yeni AB korunma önleminin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi öncesindeki endişelerden de baskı görüyor.

Assofermet bu senaryoda AB’li çelik üreticilerinin fiyatları talepteki gerçek bir güçlenmeden ziyade ticaret önlemleri yoluyla destekleyebildiğini kaydetti. Mayıs ayında önemli bir toparlanma beklenmezken, servis merkezleri daha düşük satış tonajlarına rağmen yeni alım fiyatı seviyelerini telafi etmek için ihtiyaç duydukları marjların bir kısmını geri kazanabilir. Alıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm kalitelerin AB piyasasından tedarik edilmesinde artan zorluk da kritik bir sorun olmaya devam ediyor. Söz konusu kaliteler daha önce düzenli ithalat akışlarıyla sağlanırken, bu akışlar artık ciddi şekilde sekteye uğramış durumda.

Birlik ayrıca EUROMETAL tarafından başlatılan ve AB üye ülkelerinin hükümetleri ile Avrupa Komisyonuna hitaben hazırlanan son girişime de değindi. Avrupa imalat sektörünün çıkarlarına daha fazla dikkat gösterilmesi çağrısında bulunan belge, Assofermet ile birlikte 400’den fazla Avrupa federasyonu ve şirketi tarafından imzalandı. Belgede haksız rekabet, yüksek enerji maliyetleri ve yeni küresel ticaret gerilimleri nedeniyle tehdit altında olan Avrupa çelik ve metal sektörünü korumaya yönelik önlemler talep ediliyor. Talepler arasında vergilerin ve SKDM’nin alt ürünlere ve çelik yoğun ürünlere genişletilmesi, kamu ihalelerinde “Made in EU” ilkesinin uygulanması ve enerji ile bürokrasi maliyetlerinin azaltılması yer alıyor.

Paslanmaz yassı çelik segmentinde Nisan ayında jeopolitik gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenmeye devam eden piyasa ortamında talepte yavaşlama görüldü. Zayıf tüketime rağmen fiyatlar özellikle ithalattaki sert daralma ve bunun sonucunda Avrupalı üreticilerin pazarlık gücünün artmasıyla yükselmeye devam ediyor.

Stokçulara gelince Nisan ayında da güçlü temkinli yaklaşım teyit edilirken, satışlar 2025 yılının aynı ayına kıyasla hem değer hem de tonaj bakımından geriledi. Nihai talep zayıf kalmaya devam ederken, alımlar stok yenileme işaretleri olmaksızın yalnızca acil ihtiyaçlarla sınırlı kalıyor. Alım kararları ayrıca ABD’nin vergi politikaları ile otomotiv ve ağır makine mühendisliği sektörlerini etkileyen belirsizlik nedeniyle de erteleniyor.

Assofermet uzun mamul segmentinde genel bir düşüş, yassı mamul segmentinde satışların azalmasını beklediğini ve kutu profillerde karışık bir eğilim olduğunu bildirdi. Paslanmaz çelik, özellikle boru ve uzun ürünler olmak üzere en çok etkilenen segment olmaya devam ederken, bazı sac ve levha türleri gıda ve kimya-ilaç sektörlerinden gelen talep sayesinde kısmi direnç gösterdi.

Önümüzdeki aylara bakıldığında piyasanın en az iki önemli son tarihe kadar bekle-gör aşamasında kalması bekleniyor: AB’nin yeni koruma önlemlerinin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz ve ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret müzakereleri için son tarih olan 1 Ağustos. Dağıtım fiyatları üreticilerden gelen yukarı yönlü baskıyla desteklenmeye devam edebilir ve bunun tüccarlar ile servis merkezlerinin marjları üzerinde etkisi olabilir. 2026 yılı başında tamamen yürürlüğe giren SKDM de Avrupalı üreticilerden tedarik sağlayan oyuncular için rekabet avantajı oluşturmaya başlarken, AB dışı ithalat akışlarını kademeli olarak dezavantajlı hale getiriyor.