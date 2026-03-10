 |  Giriş 
Assofermet Acciai: İtalya çelik piyasası Şubat ayında da zayıf kaldı, SKDM ve AB’nin yeni önlemleri baskı yaratıyor

Salı, 10 Mart 2026 15:11:10 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya çelik piyasası Şubat ayında da zayıf seyrini sürdürerek Ocak ayında görülen eğilime paralel bir görünüm ortaya koydu. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in çelik birimi Assofermet Acciai tarafından yayımlanan aylık piyasa raporuna göre tedarik zinciri genelinde temkinli bir yaklaşım hâkim oldu.

Karbon yassı çelik segmentinde servis merkezlerinden rulo alımına yönelik ilgi sınırlı kalırken, nihai kullanıcılar yalnızca acil ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alım yaptı. Piyasa beklentileri özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile yeni AB koruma önleminin yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuata ilişkin belirsizlik ve operasyonel zorluklardan olumsuz etkilendi. Özellikle SKDM hesaplamalarında ülkeye özgü varsayılan değerlerinin uygulanması ekonomik açıdan cezalandırıcı olarak görülüyor ve AB dışı tedarikçilerle sürdürülebilir anlaşmalara ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Assofermet ayrıca daha düşük kotalar ve kota aşımı için daha yüksek vergiler içeren yeni koruma rejiminin yanı sıra soğuk rulo sac ürünlerine uygulanan antidamping vergilerinin uzatılmasının Avrupa’da ithal çelik maliyetlerini yapısal olarak artıracağını belirtti. Bu durum Avrupalı üreticilerin fiyat konumunu güçlendirirken, AB imalat sanayisinin rekabet gücünü kaybetmeden artan maliyetleri absorbe edip edemeyeceği konusunda endişelere yol açıyor.

Paslanmaz çelik segmentinde ise Şubat ayında satış fiyatlarında yeni bir artış görüldü. Ancak bu artış talepte gerçek bir iyileşmeden ziyade arzdaki sıkıntıdan kaynaklandı. Rapora göre Avrupa menşeli rulo fiyatları Kasım 2025’ten bu yana yaklaşık %10 artarken, son kullanıcı sektörlerde tüketim durağan kalmaya devam etti. Tüketim ayrıca jeopolitik gerilimler, Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve henüz SKDM kapsamına girmeyen yarı mamul ve mamul ürün ithalatındaki artıştan da olumsuz etkileniyor.

Stokçular açısından bakıldığında Şubat ayında işlem hacimleri geçen yılın aynı ayına kıyasla artsa da ticari faaliyetler genel olarak zayıf kaldı. Buna karşın toplam satış değeri hafif düşüş gösterdi. Assofermet’e göre piyasada karbon yassı çelik segmentinde mevzuattan kaynaklı gelişmelerin satış tonajlarını desteklemesi ile paslanmaz segmentindeki gerçek tüketim durgunluğu arasında belirgin bir ayrışma oluşmuş durumda. Karbon ve paslanmaz uzun mamul ürünler de baskı altında kalmaya devam etti.

Genel görünüm kırılganlığını koruyor. Özellikle Orta Doğu’daki son gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik gerilimler enerji ve taşımacılık maliyetleri açısından ek riskler yaratıyor. Aynı zamanda Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın büyük ekonomilerindeki zayıflık da talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Genel olarak piyasa beklentileri maliyetlerin artmaya devam edeceği yönünde olsa da önümüzdeki aylarda nihai kullanıcı talebine ilişkin görünüm konusunda temkinli bir yaklaşım söz konusu.


