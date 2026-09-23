Federacciai: Artan enerji maliyetleri İtalya'nın çelik üretimini riske atıyor

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai, ülkede artan enerji maliyetlerine ilişkin bir kez daha uyarıda bulunarak önümüzdeki aylarda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanabilecek ilave artışların İtalyan çelik üreticilerinin üretim sürekliliğini tehlikeye atabileceğini ve tesislerin kapanmasına yol açabileceğini belirtti.

Federacciai, 22 Eylül Salı günü Milano'da gerçekleştirilen Başkanlık Divanı ve Genel Konsey toplantısının ardından endişelerini yineledi. Toplantıda mevcut enerji maliyetlerinin İtalya'daki enerji yoğun sektörler ve çelik sektörü üzerindeki etkisine özellikle dikkat çekildi. Federacciai'ye göre devam eden uluslararası jeopolitik gerilimler önümüzdeki aylarda durumu daha da kötüleştirebilir ve doğal gazla çalışan elektrik santrallerinden kaynaklanan emisyonlara uygulanan AB Emisyon Ticaret Sistemi konusunda adım atılmasını daha gerekli hale getirebilir. Federacciai özellikle İtalyan hükümetine, enerji krizi boyunca termik enerji sektörüne yönelik ETS maliyetlerinin geçici olarak askıya alınması için AB nezdinde girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Enerji fiyatlarında son dönemde görülen gelişmeler birliğin endişelerini daha da artırdı. Eylül ayının ilk haftasında İtalya'nın toptan elektrik fiyatı bir önceki haftadaki 194,14€/MWh seviyesinden 202,89€/MWh seviyesine yükseldi. İtalyan sanayi birliği Confindustria da 10 Eylül tarihinde toptan elektrik fiyatının Almanya, Fransa ve İspanya'da kaydedilen seviyelerin oldukça üzerine çıkarak 228,8€/MWh seviyesine yükseldiğini, İtalya PSV doğal gaz fiyatının ise 80€/MWh seviyesini aştığını bildirdi.

Bu koşullar altında ve özellikle diğer büyük Avrupa piyasalarıyla arasındaki maliyet farkı göz önüne alındığında Federacciai, son yıllarda yüksek enerji maliyetlerinin enerji yoğun sektörler üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olan önlemlerin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bununla birlikte birlik, söz konusu mekanizmaların sağladığı desteğe rağmen İtalyan şirketlerin Avrupalı rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.

ETS konusu İtalyan hükümeti ile Brüksel arasındaki görüşmelerin de merkezinde yer almaya devam ediyor. Son günlerde, önceki aylarda onaylanan enerji kararnamesinde yer alan çeşitli önlemlerin henüz uygulamaya konmadığı ortaya çıkarken, ETS konusu Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelerde çözüm bekleyen başlıca konulardan biri olmayı sürdürüyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere enerji maliyetlerinden kaynaklanan baskının yeniden artarken, İtalya'nın çelik üretiminde yavaşlama sinyalleri görülüyor. Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %3,5 düşüşle 793.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte Ocak-Ağustos 2026 döneminde toplam üretim yıllık %2,4 artışla 13,99 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bu koşullar altında önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin seyri, hem üretimin sürekliliği hem de İtalyan çelik sektörünün diğer Avrupalı üreticiler karşısındaki rekabet gücü açısından yakından takip edilecek başlıca unsurlardan biri olmaya devam edecek.