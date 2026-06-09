Assofermet Acciai: Yeni koruma önlemleri yaz aylarında fiyatları artıracak

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yayımlanan son aylık piyasa raporuna göre İtalyan çelik piyasası zayıf son kullanıcı talebi ve yaz aylarında fiyat trendini önemli ölçüde değiştirebilecek ticaret politikası tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yassı mamuller: Servis merkezlerinin siparişleri düşük ancak yaz aylarında toparlanma bekleniyor

Karbon yassı çelik segmentinde son kullanıcı piyasası yapısal zayıflığını koruyor. Nadir istisnalar ise gemi inşa, savunma, enerji, özellikle yenilenebilir enerji ve bazı endüstriyel niş sektörler olarak öne çıkıyor. Son haftalarda Avrupalı çelik üreticileri fiyat listelerinde hafif düşüşler yaptı. Sipariş toplamak isteyen servis merkezleri bu düşüşleri daha da sert şekilde kendi fiyatlarına yansıttı.

Ancak Assofermet’e göre bu düşüş trendi Avrupa’da yaklaşan yeni düzenlemelerle uyumlu görünmüyor. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek ve ithalat kotalarında önemli bir daralma ile kota dışı vergilerin ikiye katlanmasını öngören yeni AB koruma önlemleri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın koşulları ve mevcut antidamping önlemleriyle birlikte AB dışı ülkelerden tedarik seçeneklerini ciddi şekilde azaltacak.

Bu kısıtlamalar tüketimi doğrudan etkilemese de AB’li çelik üreticilerinin pazarlık gücünü artıracak. Bu nedenle yaz aylarında azalan stoklar ve yeni tedarik ihtiyacının trendin tersine dönmesini destekleyerek artırması bekleniyor.

Paslanmaz çelik: Mayıs ayı satış tonajlarında sert düşüş

Paslanmaz çelik segmentindeki servis merkezleri için ise tablo oldukça farklı. Mayıs ayında talepte belirgin bir yavaşlama görülürken, tonajlar önceki aylara kıyasla %15-20 düştü.

İlk dört ayda fiyatları yapay şekilde destekleyen olağanüstü faktörlerin ortadan kalkmasıyla sektörün yapısal zayıflıkları ortaya çıktı. Dağıtım ve işleme şirketlerinin kârlılığı, yönetilmesi zor şirket maliyetleri, durgun talep ve yüksek rekabet baskısı nedeniyle ciddi baskı altında bulunuyor. Birlik mevcut durumda önümüzdeki aylara yönelik somut toparlanma işaretleri öngörmüyor. Assofermet, “Bu nedenle piyasada yüksek belirsizlik, gelecekteki siparişlere ilişkin sınırlı görünürlük ve tüm tedarik zincirinde görülen temkinli duruş etkili olmaya devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Stokçular: Yıl başından bu yana ilk olumlu sinyal

Öte yandan stokçular Mayıs 2026’da 2025 yılının aynı ayına kıyasla hem değer hem de tonaj bazında satışlarda ilk artışı kaydetti. Bu, yıl başından bu yana görülen ilk olumlu sonuç olurken, kısmen oldukça zorlu geçen Mayıs 2025’e kıyasla baz etkisinden kaynaklandığı için temkinli değerlendirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ile ABD arasında 20 Mayıs 2026 tarihinde varılan geçici ticaret anlaşması, çoğu Avrupa çıkışlı ürün için vergilere %15 tavan getirerek kısa vadeli belirsizliği azalttı. Ancak ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı %50’lik vergi konusu çözüme kavuşmuş değil.

Assofermet uzun, yassı ve kutu profiller için inşaat faaliyetlerindeki toparlanma ve enerji ile sanayi sektörlerinden gelen siparişlerin etkisiyle olumlu bir görünüm kaydedildiğini bildirdi. Buna karşılık paslanmaz çelik segmenti ciddi sıkıntı içinde kalmaya devam ediyor. Paslanmaz çelik borular, uzun ürünler ve yassı ürünler, tersine dönüş sinyali vermeyen yapısal zayıflık nedeniyle hem tonaj hem de değer bazında önemli düşüşler kaydetti.

Teneke: Fiyatlar ve talep artışta

Teneke segmentinde talep gıda sektörü tarafından destekleniyor. Piyasadaki kademeli yeniden dengelenme ve stok azaltma süreci fiyatları yukarı çekiyor. Bu trend bazı Avrupalı çelik üreticilerinin teslimatlarındaki gecikmeler ve ithal malzemelere ilişkin artan lojistik zorlukların neden olduğu arz daralmasıyla da destekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalara yönelik beklentiler ılımlı biri iyimserlik göstermeye devam ediyor.

Görünüm

Sonuç olarak Mayıs ayında gözlenen ılımlı toparlanma tedarik zinciri için bir fırsat penceresi açsa da Assofermet piyasada yapısal bir değişimden bahsetmek için henüz erken olduğu uyarısında bulunuyor. Nihai talebin düzensiz kalması yapısal çelik imalatçılarını, işleyicileri ve distribütörleri stoklarını minimumda tutmaya ve alımlarını son derece temkinli şekilde yönetmeye zorluyor. Stokçuların marjları da yüksek alım maliyetleri ve istikrarsız tüketim arasında sıkışarak baskı altında kalmaya devam edecek.

Kısa vadede sektörün istikrarı tamamen siyasi ve ticari faktörlere bağlı olacak. Piyasa katılımcıları dikkatlerini 1 Temmuz’dan itibaren yeni AB koruma önlemlerinin iç piyasa fiyatları üzerindeki gerçek etkisine ve yıl sonuna kadar ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı %50 vergilerin revizyonu için Brüksel ile Washington arasındaki müzakerelerin seyrine çevirmiş durumda.